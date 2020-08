Für die ZDF-Reihe „Frühling“, für die Simone Thomalla in die Rolle der Dorf-Helferin Katja Baumann schlüpft, zieht es die Schauspielerin immer wieder an den Schliersee in Bayern. Die malerische Kulisse nützt die 55-Jährige aber nicht nur zum Arbeiten. In der Freizeit stehen auch Wanderungen, Traktor fahren oder einfach mal die Sonne genießen am Programm.