„Haben gerade erst angefangen“

2015 wechselte „Kloppo“ von Borussia Dortmund an die Anfiel Road. Nach 30 Jahren Wartezeit führte er die „Reds“ in diesem Jahr wieder einmal zum Meistertitel. Und er hat noch nicht genug: „Wir verteidigen keine Titel, wir wollen neue holen, haben gerade erst angefangen mit dem Gewinnen“. Der gesamte Verein sei heiß auf die neue Saison, will es noch besser machen: „Wir wollen die Gegner und den Ball über den gesamten Platz jagen, weiter eine super unangenehme Mannschaft sein, gegen die es keinen Spaß macht zu kicken.“