Diese zwei Nixen am Strand von Malibu sind ein echter Hingucker. Vor einem heftigen Flirt in den Wellen könnten sich mögliche Bewerber jedoch zweimal überlegen, ob sie sich das trauen sollen. Denn Scarlet (18) und Sophia (23) haben einen echten Action-Helden als Papa: Sylvester Stallone. Und der schaute an diesem Nachmittag vermutlich ganz genau hin ...