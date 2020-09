Nicht das Land besucht die Ausstellung, die Ausstellung kommt ins Land", lautet die Grundidee, die Kulturabteilungsleiter Igor Pucker gehabt und über viele Monate mit einem großen Team von Experten ausgebaut hat. In jeder Kärntner Bezirksstadt und sogar hoch oben auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe konnten und können Besucher nun Rückblicke in die vergangenen 100 Jahre und Ausblicke in die Zukunft machen: Zum großen Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung kommt die Mobile Ausstellung zu den Bürgerinnen und Bürgern.