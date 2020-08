In drei Wochen beginnt in Ostösterreich das neue Schuljahr. Und es wird ein Corona-bedingt höchst ungewöhnliches, das steht schon vor dem Start fest. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) gab am Montag erste detaillierte Einblicke in die Pläne der Regierung und war vor allem um Beruhigung bemüht: So viel Normalität wie möglich will man den Schülern, Eltern und Lehrern bieten, freilich unter besonderen Vorzeichen. Das Motto: offen halten, so lange wie möglich.