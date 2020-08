Eine süße Nacht dürfte Meister Petz von Freitag auf Samstag in der Gemeinde Hermagor verbracht haben: Von seinem Streifzug betroffen sind die drei Imker Valentin Brugger in Latschach sowie Stefan Simschitz und Josef Novak in Mellweg. Von ihren Bienen- bzw. Aufzuchtstöcken ist nach dem Besuch des Bären nicht mehr viel übrig. Doch der köstliche Kärntner Honig dürfte dem zotteligen Gesellen offenbar nicht genug gewesen sein: Auf einer Alm riss er auch ein Schaf.