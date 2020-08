Mit gut 25 Prozent haben arabische Gäste in den verganenen Jahren in Sachen Nächtigungen kräftig zum Tourimus in der Region Zell am See-Kaprun beigetragen. Da die Gäste aus Saudi-Arabien und Umgebung heuer fast komplett fernbleiben - natürlich coronabedingt -, entgehen dem Pinzgau viele Gäste.