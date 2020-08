Die 34-jährige Einheimische war am Sonntag gegen 17 Uhr mit ihrem E-Bike von der Möslalm in Wörgl in Richtung Wildschönauer Straße unterwegs, als sie plötzlich von der Straße abkam. „Sie überschlug sich mehrmals und stürzte folglich in den angrenzenden Graben“, berichtete die Polizei.