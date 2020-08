Insgesamt führte die Polizei 700 Kontrollen durch - 500 Alko-(Vor-)Tests inklusive. Fünf Männer und drei Frauen hatten am Steuer mehr als 0,8 Promille. Der höchste Wert, 2,12 Promille, wurde bei einem 50-Jährigen im Bezirk Neusiedl gemessen. Ein Lenker hatte Alkohol und Drogen intus. Auf der Umfahrungsstraße in Oberwart donnerte ein Lenker aus dem Bezirk Baden (NÖ) mit 170 km/h dahin. Mit 125 km/h raste ein Autofahrer im Bezirk Mattersburg in eine 70er-Zone. Fazit landesweit: 490 Radaranzeigen. Eine 19-Jährige war ohne Führerschein unterwegs.