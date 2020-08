Einem Alpinisten, den er erst kurz zuvor am Gipfel getroffen hatte, verdankt ein Tiroler vermutlich sein Leben! Beim Abstieg vom Mittleren Kreuzjoch im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Imst) kam der Einheimische am Sonntag in einer steilen Rinne zu Sturz und konnte von seinem neuen Begleiter gerade noch „aufgefangen“ werden.