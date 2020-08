Weil er einem Reh ausweichen wollte, ist ein 56-jähriger Villacher am Sonntagabend mit seinem Pkw in Neuhaus bei Arnoldstein auf Höhe der Abzweigung nach Tschau von der Fahrbahn abgekommen, wurde durch einen Erdhügel mit seinem Fahrzeug in die Luft katapultiert, durchbrach eine Hecke und durchschlug eine Bienenhütte in einem Obstgarten. Der Lenker und sein 84-jähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide Männer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.