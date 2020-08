Irgendwie erinnerte die Bayern-Dampfwalze beim 8:2 gegen den FC Barcelona ans Halbfinale der WM 2014 in Brasilien. Als die Deutschen die Gastgeber 7:1 demütigten. Thomas Müller war in beiden magischen Nächten mit dabei. Der Doppeltorschütze gegen Barça stellte das Schützenfest gegen Lionel Messi & Co. sogar eine Stufe darüber: „Das 7:1 gegen Brasilien ist irgendwie passiert. Das 8:2 gegen Barcelona war hingegen auch in dieser Höhe völlig verdient. Wir waren unglaublich dominant.“