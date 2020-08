Fünf Spieler von Lok Zagreb mussten wegen positiver Covid-Tests in Selbstisolation - dennoch startete der kroatische Vizemeister am Sonntag mit dem Derby gegen Dinamo in die neue Saison. Weshalb Rapid, das am 26. August bei Lok die Champions-League-Quali bestreitet, der Corona-Alarm (noch) kalt lässt, man weiter mit der Austragung der Partie plant.