Parlamentarische Anfragen an Kurz und Edtstadler

Es gibt dazu demnächst auch parlamentarische Anfragen der NEOS-Abgeordneten Stephanie Krisper und Sepp Schellhorn. An Bundeskanzler Kurz und dessen Parteikollegin Karoline Edtstadler (Ministerin für EU und Verfassung). Man will, abgesehen von den Festplattenfragen, auch wissen, ob und wann es eine geforderte Änderung des Archivgesetzes geben werde. Man will in Hinkunft technische Gerätschaft von Ministern umfassender archivieren und somit überprüfbar machen.