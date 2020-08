Stundenlange Wartezeit an der Grenze

Nicht wirklich angenehmer wurde es vor den Toren Österreichs: Bis zu drei Stunden mussten Urlauber bei der Einreise aus Slowenien an der Grenze in Spielfeld (Stmk) in Kauf nehmen. Ausreichend „Sitzfleisch“ war auch in Nickelsdorf (Bgld) gefragt: Auch hier galt es, bis zu drei Stunden auszuharren.