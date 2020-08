Das Versprechen

„Hundeführschein und strengere Strafen kommen“, hat die „Krone“ am 23. Juli 2019 das Versprechen von Stelzer und Klinger auf den Punkt gebracht. Wir haben nun bei Stelzer nachgefragt.

Die Auskunft: „Anfang September ist die letzte Abstimmungsrunde mit den Experten. Danach geht der Gesetzesentwurf in Begutachtung. Im Idealfall tritt das Gesetz Anfang 2021 in Kraft“, heißt es aus dem LH-Büro. Stelzer habe die Experten gebeten, „den Versuch mit der Rasseliste zu prüfen“. Das bedeute kein Verbot bestimmter Rassen, sondern die Anforderung zusätzlicher Qualifikationen für die Halter bestimmter Hunde, wie zum Beispiel Pitbulls.