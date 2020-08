Schlimmer Unfall unweit der Salzburger Grenze: Ein 66-jähriger Österreicher geriet am Sonntagnachmittag in Marktschellenberg mit seinem Elektrorollstuhl auf die Bundesstraße B305. Ein Motorradfahrerin versuchte noch zu bremsen, kollidierte jedoch mit dem Mann. Er wurde knapp fünf Meter durch die Luft geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen am Boden liegen.