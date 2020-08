Sturm-Kapitän Stefan Hierländer plauderte nach dem Trainingslager in Bad Waltersdorf über seine neuen Teamkollegen und die frischen Impulse, die Neo-Trainer Christian Ilzer in die Mannschaft bringt. Stürmer Eze ist zudem endlich in Graz gelandet. In Hartberg überzeugt währenddessen ein 18-jähriger Rohdiamant aus Nigeria nicht nur Sportchef Erich Korherr. Auch Neuzugang Hamidou Maiga ist nach Visum-Problemen angekommen.