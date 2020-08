Infektionsketten

Die Rückkehrer aus Makarska hatten wiederum fünf Menschen in ihrem Umfeld angesteckt. Allgemein erhöhte sich die Gesamtzahl der infizierten Rückkehrer auf 275 Fälle, die wieder 71 weitere Infektionen zur Folge hatten.

Am Sonntag mit Stand 17 Uhr waren in Oberösterreich insgesamt 296 Personen infiziert, 13 wurden im Spital normal stationär behandelt, fünf Coronavirus-Patienten benötigten intensivmedizinische Betreuung.