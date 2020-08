Zwei Stunden nichts essen, nicht Zähne putzen

Und so funktioniert es: Mitarbeiter des Samariterbundes verteilen kleine Fläschchen mit Flüssigkeit. Die Lösung muss einige Sekunden gegurgelt und ins Röhrchen zurückgespuckt werden. Die Stadt Wien hat dazu ein Video-Tutorial erstellt (siehe oben). Wichtig: „Vor der Testung zwei Stunden lang nichts essen und nicht Zähne putzen“, erklärt Corina Had vom medizinischen Krisenstab der Stadt Wien. Wie beim Rachen- und Nasenabstrich soll die Auswertung innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Die Information über das Ergebnis erfolgt in der Regel per Mail.