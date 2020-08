„Nefi“ („New Energy for Industry“) ist ein im Jahr 2018 gegründetes Netzwerk, das einen Weg zur „Dekarbonisierung“ der steirischen Industrie aufzeigen will. Was damit gemeint ist? Ziel ist eine kohlenstofffreie Wirtschaft - mit Hilfe des Einsatzes von 100 Prozent erneuerbarer Energie. Der Schlüssel dafür sind innovative Technologien „made in Austria“. Mittlerweile sind 80 Partnerunternehmen mit an Bord, darüber hinaus zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen. Das zentrale Netzwerk-Labor ist übrigens an der Montanuni Leoben eingerichtet.