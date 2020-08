Am Flughafen wird auf eigene Kosten getestet

Möglich ist das schon jetzt am Tauernklinikum in Zell am See und auch am Salzburger Flughafen. Die Teststation dort ist täglich in Betrieb, die Öffnungszeiten orientieren sich am Flugplan. „Es läuft bereits recht gut an. In Zukunft wird die Nachfrage aber sicher noch steigen“, sagt Georg Mustafa vom Labor, das die Tests auswertet. Die Teststation im Flughafengebäude ist für alle, die sich testen lassen wollen, zugänglich.