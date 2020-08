Kooperationspartner

Die Schafwolle ist dabei von Papier umhüllt. „Uns ist wichtig, so plastikfrei wie möglich unterwegs zu sein“, so Imre, die sich mit ihrem Team um die Vermarktung der Produkte kümmert, die Logistik an eine Kooperationsfirma ausgelagert hat, die in Wien auch das Frische-Kommissionier-Lager betreibt, in das 100 Betriebe liefern. So können Produkte gesammelt versandt werden.