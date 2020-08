Ein Achtjähriger ist am Samstagnachmittag nach einem Sprung in den Wolfgangsee von einer rund fünf Meter hohen Klippe in St. Gilgen beinahe ertrunken. Der Bub dürfte beim Eintauchen zu viel Wasser inhaliert haben. Ein alarmierter Arzt vermutete ein Beinahe-Ertrinken und damit akute Lebensgefahr, berichtete die Wasserrettung St. Gilgen am Sonntag.