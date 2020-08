Am schlimmsten erwischte es Morbidelli: Der Pilot wurde von der Unfallstrecke getragen, stieg dann aber selbst in den Krankenwagen. Kurze Zeit später gab es vom Team Entwarnung. „Franco ist oaky. Seine rechte Hand, seine rechte Schulter und sein Kopf haben die Hauptlast seines Sturzes getragen, aber er hat zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren. Er hat sich einer Computertomografie unterzogen, die gezeigt hat, dass es keine größeren Probleme gibt. Franco befindet sich derzeit im Clinica Mobile, wo kleinere Behandlungen durchgeführt werden“, so Yamaha via Twitter.