Der FC Sevilla geht am Freitag in seinem sechsten Europacup-Finale auf den sechsten Titel los. Die Spanier besiegten Manchester United am Sonntagabend beim Europa-League-Finalturnier in Köln mit 2:1 (1:1). Der eingewechselte Luuk de Jong staubte in Minute 78 zum 2:1 ab, davor hatten Bruno Fernandes (9./Elfer/ManU) und Suso (26.) getroffen.