Die jungen Frauen waren in der Dreifaltigkeitsgasse aneinandergeraten. Zuvor hatten sie sich am Rudolfskai gestritten. Auch in Wals flogen die Fäuste. Ein Unbekannter schlug einem 20-Jährigen vor einem Lokal ins Gesicht und flüchtete.

Und: Am Bahnhof in Steindorf bei Neumarkt gingen sechs stark betrunkene Oberösterreicher (26 bis 48 Jahre) aufeinander los. Grund: Der Alkoholpegel führte zu Streit untereinander.