Ob jener 43-jährige Deutsche, der zuletzt in den Fokus der Ermittler geraten war, tatsächlich für das Verschwinden von Madeleine McCann im Jahr 2007 verantwortlich ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Als sicher soll jedoch gelten, dass sich der Mann in der Vergangenheit an der fünfjährigen Tochter seiner Ex-Freundin vergangen hat. Das berichtete die „Mail on Sunday“ jetzt unter Berufung auf die lange Vorstrafenliste des Verdächtigen im Fall Maddie.