Der beim Hochgeschwindigkeits-Crash mit Bastianinis auf der Strecke liegendem Bike in Runde vier schwer verunglückte Hafizh Syahrin wurde noch an der Strecke ausführlich untersucht. Der Malaysier, im Vorjahr MotoGP-Werksfahrer bei KTM, erlitt nach ersten Meldungen zwar mehrere schwer Prellungen vor allem an der Hüfte, aber offenbar keine wesentlichen Frakturen. Dennoch wurde der Fahrer zur genaueren Untersuchung auch noch in ein Krankenhaus gebracht.