Situation „zufriedenstellend“

„Wir haben im Tourismus gute Arbeit geleistet. Ich sehe, dass es heute große Staus an den Grenzen gibt, um nach Kroatien zu reisen, und glaube, dass auch weiter Touristen kommen werden“, so Plenkovic. Der Premier pochte nun darauf, dass die epidemiologische Situation vor allem in den einzelnen Bezirken detaillierter dargestellt wird. Besonders in den Küstenregionen Istrien, Primorje-Gorski Kotar und Lika sei die Situation zufriedenstellend, so Plenkovic.