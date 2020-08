Erstmals seit dem Corona-Lockdown auf dem Weltraumbahnhof Kourou ist eine europäische Ariane-5-Trägerrakete ins All gestartet. Sie hob in der Nacht auf Sonntag mit zwei Telekommunikationssatelliten an Bord ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Der Weltraumbahnhof liegt im südamerikanischen Französisch-Guayana.