Ungefährlich ist es jetzt auch nicht, wie die stark steigenden Zahlen beweisen...

Wir hatten in Kärnten am Donnerstag 21 Neuinfizierte in 24 Stunden, davon waren 73 Prozent Rückkehrer aus einem Kroatienurlaub und allesamt junge Leute zwischen 19 und 30. Ich appelliere an die Jugend, vorsichtig zu sein, nicht alles den Partys unterzuordnen.