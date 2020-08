Überraschender Sonntagstermin im Bundeskanzleramt: Um 10 Uhr trat Sebastian Kurz vor die Medien, um über die aktuelle Corona-Situation im Land zu sprechen - mit Fokus auf die Reiserückkehrer sowohl von Kroatien als auch von anderen Ländern am Westbalkan: „Das Virus kommt mit dem Auto über die Grenze.“ An die Bevölkerung richtete er eine „große Bitte“, da die derzeitige Lage eine „besorgniserregende“ sei: „Seien Sie vorsichtig! Die Zahlen steigen wieder, die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, und wir müssen alles tun, um die Gesundheit in Österreich zu schützen.“