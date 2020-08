Um Mitternacht tritt eine Reisewarnung für Kroatien in Kraft - seit Freitag sind Österreicher, die sich in dem Land aufhalten, dringend aufgerufen, heimzukehren. Während sich die Rückreisewelle am Samstag noch in Grenzen hielt, braucht man am Sonntag mehr Geduld: Derzeit staut es sich vor allem vor der slowenischen Grenze Richtung Norden und an den Grenzübergängen Spielfeld und Nickelsdorf. Heimkehrende Urlauber brauchen mindestens vier Stunden länger.