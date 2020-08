„Das ist sehr wichtig. Wir schauen immer nach talentierten Jungs, wir haben Klubs, die ihre Talente in der ähnlichen Weise entwickeln, wie wir es tun. Es ist leichter für die Spieler, in den Kader zu kommen und gut zu spielen“, sagte der 33-Jährige vor der erstmaligen Teilnahme des Fußball-Bundesligisten am Champions-League-Halbfinale am Dienstag in Lissabon gegen Paris Saint-Germain.