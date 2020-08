Den Worten des selbst in der Kritik und unter Druck stehenden Teamchefs kann man allerdings ernüchternd-enttäuschende Zahlen entgegenhalten. Vettel holte aus den ersten fünf Saisonrennen zehn Punkte von 130 möglichen. Nach dem Chassis-Tausch an seinem Ferrari verpasste er am Samstag schon zum dritten Mal in diesem Jahr die Top Ten im der Qualifikation. Vettel wirkte ernüchtert und wenig kämpferisch ob der erneuten Enttäuschung.