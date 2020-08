Nach 303 am Samstag sind am Sonntag 191 Neuinfektionen in ganz Österreich gemeldet worden. Das liegt aber nicht zwingend an einem Rückgang bei den Ansteckungen, sondern am Feiertagswochenende. Vermehrt eingemeldet wird von den Laboren wohl erst am Montag wieder. 86 der 191 Neuinfektionen entfallen auf die Bundeshauptstadt. Einen sprunghaften Anstieg vermeldete Niederösterreich: Nach sieben neuen Fällen am Samstag waren es am Sonntag 39.