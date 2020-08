Sorge in Italien wegen zunehmender Zahl von Infektionen

Die Zahl der Neuinfizierten in Italien stieg in den vergangenen 24 Stunden wieder, was bei den Gesundheitsbehörden Sorge auslöst. Am Höhepunkt der nationalen italienischen Feriensaison zu Ferragosto, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt am Samstag, wurden 629 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet - nach 574 am Vortag. 35.392 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus. Die Zahl der noch aktiv Infizierten lag bei 14.406, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 771 auf 764.