Krone: Toto, selbst der Wetterfrosch legt am Wochenende die Badehose an. Wie genau verfolgst du die Prognosen?

Wolff: Gar nicht! Es kommt, wie es kommt. Wir müssen einfach das Problem mit der Hitze in den Griff kriegen, denn auch in Barcelona werden wir Streckentemperaturen um die 50 Grad haben.