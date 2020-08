In Technikraum randaliert

Die Unbekannten versuchten schließlich noch, in zwei weitere Büros einzudringen - jedoch erfolglos. Dafür marschierten sie in den Technikraum und rissen dort einen Server heraus und beschädigten einen Sicherungskasten. Alles in allem entstand durch die Tat ein Schaden im oberen, vierstelligen Eurobereich.