Am Montag tagt das Barcelona-Präsidium, es sollen mehrere Punkte an der Tagesordnung stehen, das Vertrauen in Präsident Bartomeu bröckelt, Setien muss gehen und auch Sportdirektor Eric Abidal (oben im Bild) könnte den Verein verlassen. Er gilt als Vertrauensmann von Setien.