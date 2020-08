Proteste gehen in Minsk und anderen Städten weiter

Die Opposition wiederum erwartet Zehntausende Menschen allein im Zentrum der Hauptstadt. Auch in anderen Städten sind den achten Tag in Folge neue Aktionen gegen das Lukaschenko-Regime geplant. Am Samstag waren in Minsk erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Einige legten Blumen an der Stelle nieder, wo vergangene Woche ein Demonstrant getötet worden war. Die Menge skandierte „Lukaschenko ist ein Mörder“ und „Verschwinde“.