Mit Blaulicht und Folgetonhorn fuhr der Rettungswagen am Samstag kurz vor 20 Uhr von Annenheim in Richtung Stadtgebiet von Villach. An einer ampelgeregelten Kreuzung fuhr der Wagen bei Grün in die Kreuzung ein - gleichzeitig lenkte der Fahrer eines schwarzen BMW-SUV sein Auto in die Kreuzung.