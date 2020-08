In der ersten Play-off-Runde, die bereits im „best of seven“-Modus gespielt wird, bekommen es die Blazers mit den Los Angeles Lakers zu tun. Das Team um Superstar LeBron James war im Grunddurchgang die Nummer eins der Western Conference. Die Postseason startet bereits am Montag (ab 19.30 Uhr) mit dem ersten Spiel zwischen den Denver Nuggets und Utah Jazz.