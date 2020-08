Die Situation in Weißrussland hat zu einer verstärkten Allianzbildung zwischen dem weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Nach einem Gespräch mit Putin am Samstag kündigte Lukaschenko die Verlegung einer Einheit der Luftstreitkräfte an die westliche Landesgrenze an. Er sagte zudem im staatlichen Fernsehen, er habe einer Zusammenarbeit mit Putin zugestimmt. Putin habe ihm „Hilfe angeboten, um die Sicherheit in unserem Land zu schützen“.