Mit Freunden und der Familie stieß die Salzburgerin mit mehreren Gläsern Sekt gleich neben der Dreisprung-Anlage nach dem Wettkampf auf diesen historischen Erfolg an. Insgesamt gewann Michaela Egger in ihrer Karriere 30 nationale Meistertitel, den Weitsprung am Sonntag wollte sie auslassen. Diese 15 Titel in Folge galt es, noch länger zu feiern. Insgesamt 15 Titel, aber nicht in Folge, hat in einer Disziplin auch die legendäre Herma Bauma im Speerwurf gewonnen - im Zeitraum von 1931 bis 1952. Bei den Männern weist Johann Lindner mit 14 Hammerwurf-Titeln in Folge von 1981 bis 1994 die längste Siegesserie auf. Apropos große Erfolge: Andreas Vojta heimste in der Südstadt als 800-m-Sieger auch schon seinen insgesamt 35. Meistertitel ein.