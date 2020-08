Einem unbelehrbarem Mühlviertler (48) nahm die Polizei, nachdem er vor einem Gasthaus in Wartberg ob der Aist gegen ein anderes Auto gekracht war, den Autoschlüssel ab. Der Mann hatte 1,64 Promille und schon seit Jahren keinen Führerschein mehr. Am nächsten Tag holte seine Frau den Schlüssel am Polizeiposten ab - wenig später wurde der Mann erneut betrunken aufgehalten…