Am Samstag holte sich Mercedes die Doppel-Pole in Barcelona, dennoch sieht Teamchef Toto Wolff Red Bull im Rennen am Sonntag in der Favoritenrolle. „Angesichts der Long Runs am Freitag ist zu erwarten, dass sie morgen die Messlatte legen werden“, sagte der Wiener laut Aussendung des Rennstalls.