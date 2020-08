Niederlagen für Hartberg, Altach und Tirol

In St. Johann in der Haide hielt Hartberg gegen Banik Ostrava, das ebenfalls bereits nächste Woche in die tschechische Liga startet, vor allem in der ersten Hälfte gut mit. In den letzten zehn Minuten glückten den Gästen aus Tschechien dann noch zwei Tore. Von den neuen Spielern hinterließen Philipp Sturm und Red-Bull-Salzburg-Leihgabe Samson Tijani einen starken Eindruck.