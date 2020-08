Der Klub stellte am Donnerstag den gesamten Betrieb ein, wartete nach den Tests am Freitag gespannt auf das Ergebnis. Dann die positive Nachricht: „Alle sind negativ. Wir sind sehr erleichtert“, verriet Obmann Andreas Weishäupl der „Krone“. Der zugleich einen Dank an die Gemeinde richtete: „Wir waren bereit alles zu unternehmen, hätten auch die Kosten selbst getragen. Die Gemeinde hat uns aber von Anfang an bestmöglich unterstützt.“ Grundsätzlich müssten Vereine die Tests selbst finanzieren, wenn Testungen nicht behördlich verlangt werden.